



Новый вид томографии обнаруживает распространенную причину гипертонии

Врачи из Лондонского университета королевы Марии провели исследование с использованием нового типа компьютерной томографии для обнаружения крошечных узелков в надпочечниках и лечения гипертонии путем их удаления этих образований. Узелки обнаруживаются у 1 из 20 человек с высоким кровяным давлением.



Исследование, опубликованное в Nature Medicine, решает проблему обнаружения узелков, вырабатывающих гормоны, без сложного катетерного обследования, доступного только в нескольких больницах. Исследование также показало, что в сочетании с анализом мочи сканирование выявляет группу пациентов, которые прекращают принимать все лекарства от гипертонии после лечения.



Для исследования 128 человек были просканированы после того, как врачи обнаружили, что их гипертония была вызвана стероидным гормоном альдостероном. Сканирование показало, что у двух третей пациентов с повышенной секрецией альдостерона гормон возник из доброкачественного узла в одном из надпочечников, который можно было безопасно удалить.



При сканировании используется короткодействующая доза метомидата, радиоактивного красителя, который прилипает только к узлу, вырабатывающему альдостерон. Сканирование было таким же точным, как старый катетерный тест, но быстрым, безболезненным и успешным для каждого пациента. Сочетание обследования “горячего узла” и анализа мочи на стероиды выявило 18 из 24 пациентов, у которых артериальное давление нормализовалось после приема всех препаратов.



Моррис Браун, профессор эндокринной гипертензии в Лондонском университете королевы Марии, объясняет: “Эти узелки, продуцирующие альдостерон, очень маленькие, и их легко не заметить при обычной компьютерной томографии. До сих пор 99% случаев не диагностируются из-за сложности и недоступности тестов. Надеюсь, это скоро изменится”.



Предыдущее исследование, проведенное группой из Университета королевы Марии, показало, что у 5-10% людей с гипертонией причиной является генная мутация в надпочечниках, которая приводит к чрезмерной выработке стероидного гормона альдостерона. Альдостерон заставляет соль задерживаться в организме, повышая кровяное давление. Пациенты с избыточным уровнем альдостерона в крови устойчивы к лечению широко используемыми препаратами от гипертонии и имеют повышенный риск сердечных приступов и инсультов.

