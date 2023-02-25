



Новый способ естественного лечения COVID-19 – исследование





Новое рецензируемое исследование Токийского технологического института потенциально нашло естественное лекарство от COVID-19.



Исследование показало, что природная аминокислота – 5-аминолевулиновая кислота ALA является эффективным способом снижения экспрессии ACE2, который является рецептором вируса SARS-CoV-2, штамма вируса COVID-19 , что позволяет вирусу заразить клетку. Следовательно, эта аминокислота может снизить заразность COVID.



ALA можно найти в шпинате, помидорах, грибах шитаке, картофеле, кальмарах, говяжьем фарше, вине и соевом соусе.



Исследователи подготовили культуры клеток человека и заразили некоторые из них ACE2. Было обнаружено, что в клетках, обработанных аминокислотой, ACE2 не распространялся так сильно. В дополнение к исследованию ученые преобразовали клетки из ALA в протопорфирин IX, а затем в гем. Это привело исследователей к мысли, что ACE2 был биологически связан с обоими соединениями.



Исследование сформировало новый путь для исследований COVID, что позволит им понять, как ALA и производство гема могут создать лекарство от COVID.