



Новый скандал с Ассутой ЭКО: больница предложила родителям деньги за молчание

Медицинский центр Ассута предложил деньги за молчание паре, которая обнаружила, что ребенок, зачатый ими с помощью ЭКО, не имеет генетической связи с отцом , сообщил 12 канал в воскресенье.



Деньги за молчание были предложены в попытке помешать паре сообщить о случае в министерство здравоохранения, но открытие сильно повлияло на пару.



"С тех пор, как мы узнали, что ребенок биологически не мой, нашему миру пришел конец, — сказал отец 12 каналу. - Мы измотаны. Мы не спим, нет ни ночи, ни утра, просто ничего. В Ассуте признались нам в своей жуткой небрежности, и пытались тайком закрыть с нами эту историю".



Адвокат пары сообщил 12 каналу, что у них было несколько детей, зачатых с помощью ЭКО в Ассуте .



Сообщается, что генетический тест был проведен после того, как у одного из детей проявились определенные проблемы, но тест показал, что отец никак не мог быть биологическим отцом ребенка.



В Ассуте отрицают, что предлагали паре деньги за молчание.



"Ассута настоялa на том, чтобы пару сопровождал адвокат и чтобы было проведено организованное расследование, — сказали в медицинском центре. - Ни на каком этапе паре не предлагали деньги за молчание, и мы опровергаем это . Ассута предлагает паре провести все необходимые анализы и продолжит сотрудничать и работать профессионально и прозрачно со всеми лицензированными органами".



В медицинском центре также заявили, что не ошиблись и что генетический тест , сделанный в Германии, недействителен для Израиля, но пара отказывается проводить генетический тест в Израиле.



Однако адвокат пары опроверг это утверждение.



"У родителей нет проблем с проведением теста на отцовство, который подтвердит сделанные тесты, — сказала она. - Мы сделаем все, что предложит Минздрав. Отец сломлен, а сын ничего не знает, и ему незачем что-либо знать".