



Новый препарат поможет пациентам с COVID-19 из группы высокого риска

Ученые Университета Вирджинии говорят, что препарат, используемый для снижения уровня сахара в крови, демонстрирует потенциал в борьбе с тяжелыми случаями COVID-19, особенно у людей с ожирением и диабетом.



Новые результаты, опубликованные в рецензируемом журнале ScienceImmunology, указывают на то, что сенсибилизирующий инсулин препарат MSDC-0206K может стать решением для таких пациентов, защищая их от воспаления и опасного уровня сахара, который может резко повыситься из-за коронавируса. Лекарство будет поставляться в форме таблетки, а не вакцины.



“Наша работа выявила метаболический путь, который одновременно модулирует воспаление COVID-19, восстановление легких и метаболическое здоровье хозяина, и предлагает жизнеспособный терапевтический агент, который можно комбинировать с существующими противовирусными агентами для лечения тяжелой формы COVID-19 у пациентов с метаболическими заболеваниями”, – говорит Цзе Сун, доктор философии и профессор Медицинской школы Университета Калифорнии.



При тестировании на мышах новый подход сочетался с противовирусным компонентом лечения COVID. Сун объяснил, что терапия нацелена на переносчик топлива в митохондрии, “электростанции клеток”, добавив, что снижение активности этого переносчика защищает лабораторных мышей с ожирением от тяжелых заболеваний, вызванных гриппом и COVID-19.



“Мы знаем, что стероиды эффективны при тяжелой форме COVID-19, но эти препараты имеют побочные эффекты, такие как повышенный уровень глюкозы в крови, что затрудняет их использование у пациентов с ожирением и диабетом”, – объясняет соавтор исследования Джеффри Стурек, доктор медицинских наук. “Действительно захватывающая часть – это способность лечить как воспаление, так и измененный метаболизм глюкозы”.

Исследователи заявили, что испытания, проведенные на образцах легких человека, были столь же многообещающими, теперь планируются клинические испытания препарата на людях с COVID-19.



“Диабет увеличивает тяжесть COVID-19, и, наоборот, COVID-19 может привести к повышению уровня глюкозы в крови”, – говорит Сун. “Мы можем использовать препарат тиазолидиндиона второго поколения, чтобы разрушить сеть инфекции SARS-CoV-2, гипергликемии и гипервоспаления – всех факторов, которые, как известно, влияют на патофизиологию COVID-19”.