



Новый очень заразный вид коронавируса захватывает США и Европу

Новый вариант COVID-19 под названием EG.5 распространяется по миру, особенно в Соединенных Штатах. Там растет количество случаев заболевания и госпитализации. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, сейчас на EG.5 приходится наибольшая доля заражений COVID-19, чем любым другим вариантом.



Быстро распространяемый субвариант, получивший прозвище Eris, сейчас является доминирующим циркулирующим в США штаммом. На данный момент EG.5 зарегистрирован в 51 стране, и наблюдается постоянный рост распространенности во всем мире - по данным ВОЗ, большинство последовательностей происходит из Китая, за которым следуют США, Южная Корея, Япония и Канада.



На данный момент недостаточно клинических данных о наиболее распространенных симптомах EG.5. Пока его симптомы очень похожи на стандартные симптомы омикрона, а это значит, что он очень заразен.



К симптомам относятся:



🔶️кашель,

🔶️боль в горле,

🔶️насморк,

🔶️чихание,

🔶️постоянная усталость,

🔶️головная боль,

🔶️мышечные боли,

🔶️измененное обоняние



Некоторые группы людей подвергаются большему риску развития тяжелых заболеваний или осложнений, включая женщин и мужчин старше 65 лет и тех, кто имеет ослабленный иммунитет или имеет основные заболевания.



Все тесты на COVID-19, включая ПЦР-тесты, выполняемые медицинским работником, и экспресс-тесты на антиген в домашних условиях, которые продаются без рецепта, должны обнаруживать EG.5.