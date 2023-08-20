Новый очень заразный вид коронавируса захватывает США и Европу
Новый вариант COVID-19 под названием EG.5 распространяется по миру, особенно в Соединенных Штатах. Там растет количество случаев заболевания и госпитализации. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, сейчас на EG.5 приходится наибольшая доля заражений COVID-19, чем любым другим вариантом.
Быстро распространяемый субвариант, получивший прозвище Eris, сейчас является доминирующим циркулирующим в США штаммом. На данный момент EG.5 зарегистрирован в 51 стране, и наблюдается постоянный рост распространенности во всем мире - по данным ВОЗ, большинство последовательностей происходит из Китая, за которым следуют США, Южная Корея, Япония и Канада.
На данный момент недостаточно клинических данных о наиболее распространенных симптомах EG.5. Пока его симптомы очень похожи на стандартные симптомы омикрона, а это значит, что он очень заразен.
К симптомам относятся:
🔶️кашель,
🔶️боль в горле,
🔶️насморк,
🔶️чихание,
🔶️постоянная усталость,
🔶️головная боль,
🔶️мышечные боли,
🔶️измененное обоняние
Некоторые группы людей подвергаются большему риску развития тяжелых заболеваний или осложнений, включая женщин и мужчин старше 65 лет и тех, кто имеет ослабленный иммунитет или имеет основные заболевания.
Все тесты на COVID-19, включая ПЦР-тесты, выполняемые медицинским работником, и экспресс-тесты на антиген в домашних условиях, которые продаются без рецепта, должны обнаруживать EG.5.