



Новый корпус медицинского центра "Шнайдер" принимает первых пациентов

Детский медицинский центр Израиля имени Шнайдера сегодня открывает в Петах-Тикве новое передовое "Стеклянное здание". Новый корпус площадью 40 000 квадратных метров удваивает физическое пространство больницы. В семиэтажном стеклянном здании есть больница скорой помощи, которая располагает возможностями лечения не только обычных ургентных случаев, но также биологических и химических поражений. В двухэтажном охраняемом помещении есть ясли на 52 места и отделение диализа.



В новом стеклянном корпусе появилось много дополнительных кроватей для детей со всего Израиля и других стран за счет расширения отделений в 1,5 раза. В новых отделениях будут либо семейные палаты, либо палаты только для двух пациентов, что снизит риск внутрибольничных инфекций.



В новом здании находится педиатрический исследовательский и инновационный центр - единственный в Израиле и один из немногих в мире. В нем также будет отделение болезней головного мозга, объединяющее неврологию и психиатрию, и институт клинических исследований мозга.



В здании есть отделение расстройств пищевого поведения, синагога, кинозал, театр и терапевтический сад. Большой образовательный центр больницы физически ориентирован на взаимодействие с внешним миром и предлагает дополнительные программы наряду со стандартной учебной программой Министерства образования.



"Стеклянное здание переносит нас в будущее и является очень позитивной новостью для педиатрической медицины", — говорит директор Schneider доктор Эфрат Брон-Харлев. — "Больница будет продвигать инновации и обеспечит совершенно иной вид госпитализации с точки зрения физической среды, оборудования и конфиденциальности для пациентов и их семей"



После того, как пациентов переведут в новое здание, в соседнем старом корпусе больницы начнутся ремонтные работы.

