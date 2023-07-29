



Новый китайский вирус добрался до Европы. В чем его опасность

В Китае появился новый опасный вирус, который уже обнаружен в Германии.



Новый вирус под названием ALSV передается через клещей и уже зафиксирован в нескольких европейских странах.



Впервые этот вирус был обнаружен в небольшом городе на самом севере Китая. Впоследствии его нашли у клещей в Финляндии, России, Франции и Швейцарии.



Теперь его первые признаки обнаружены и в Германии. Впрочем, пока заражение ALSV не вызывает тяжелых последствий - все ограничивается симптомами гриппа. Однако специалисты призывают быть осторожным, пишет Bild.



"Сейчас в Германии время отпусков, и многих людей тянет на природу, а значит, и в царство клещей. В последние годы ареалы распространения многих местных видов клещей значительно расширились. Болезнь Лайма, вызываемая бактериями, и вирусный менингоэнцефалит - это только самые известные примеры заболеваний, передающихся клещами", - отмечает доктор Томаш Елинек из Центра медицины путешествий (CRM).



С появлением вируса ALSV список патогенов, передающихся через укусы клещей, в очередной раз расширился.



Результаты недавнего исследования, проведенного Ганноверским университетом, показали, что многие клещи в Нижней Саксонии переносят вирус ALSV.



"Можно предположить, что этот вирус уже некоторое время циркулирует и в Европе и, вероятно, уже приводил к заболеваниям", - считает Елинек.