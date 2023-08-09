



Новые 3D-формы таблеток: Зачем они нужны и как их глотать

Обычно таблетки изготавливают в круглой или овальной форме для того, чтобы их было легче глотать. Но это не обеспечивает контроль над высвобождением полезной нагрузки действующих препаратов. Ученые из института Макса Планка разработали модель для проектирования сложных 3D-печатных форм таблеток. Каждая форма выделяет дозу препарата определенным образом.



Чтобы медикаментозное лечение было наиболее эффективным, активные ингредиенты должны достигать определенной концентрации в организме и оставаться там. Проблема в том, что используя стандартные формы для таблеток, трудно контролировать этот процесс. Для исследования ученые разработали новые компьютерные модели. Они позволяют проектировать сложные формы, которые растворяются в определенном порядке, высвобождая желаемое количество молекулы препарата в конкретный момент времени. Исследование опубликовано в журнале ACM Transactions on Graphics.



Сначала ученые определяют как именно таблетка должна высвобождать активный ингредиент для большей эффективности. Затем они используют модель, которая генерирует форму с точным профилем выпуска. И, наконец, используют коммерческий 3D-принтер для создания особой таблетки. Лабораторные эксперименты показали, что препараты в такой форме растворяются в воде так, как предсказывала модель, высвобождая полезную нагрузку препарата в желаемые сроки.



Идея заключается в том, что сначала растворятся заостренные и более тонкие участки таблеток, а затем более плотные части.

Несмотря на заостренную форму таблеток, их все равно можно будет легко проглотить. Для этого ученые предлагают просто заключить их в биоразлагаемую капсулу.