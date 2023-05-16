



Новое лекарство от деменции может остановить повреждение мозга - исследование

Ученые обнаружили, что селенат натрия может быть ответом на вопрос о лечении деменции, который искали врачи. Этот новый препарат может обеспечить решающее лечение пациентов с ранними стадиями поведенческого варианта лобно-височной деменции, наиболее часто встречающейся у людей в возрасте до 65 лет.



Этот вариант деменции является второй наиболее распространенной формой у людей в возрасте до 60 лет. Согласно исследованию австралийских ученых, это лечение позволяет стабилизировать обостряющиеся поведенческие проблемы, вызванные лобно-височной деменцией, до того, как они станут критичными.



Это новаторское лекарство также может значительно замедлить уменьшение размера мозга, вызванное болезнью. Второе клиническое испытание селената натрия показало, что препарат может оказывать влияние на замедление снижения когнитивных функций и повреждения головного мозга, которое возникает при многих формах деменции, таких как болезнь Альцгеймера.



Поведенческий вариант лобно-височной деменции (bvFTD) известен своим быстрым прогрессированием. Хотя многие люди связывают деменцию с пожилыми людьми, bvFTD может поражать пациентов даже в возрасте 35 лет. Симптомы становятся очевидными благодаря деструктивному поведению и неожиданным изменениям личности. После постановки диагноза продолжительность жизни пациентов составляет около 5-7 лет.



Ученыеи обнаружили, что селенат натрия безопасен и хорошо воспринимается пациентами, страдающими этой формой деменции, при наблюдении в течение года.



Важные результаты этого исследования показали, что у пациентов, прошедших лечение селенатом натрия, поведенческие и когнитивные симптомы не прогрессировали.