



Ночные "забеги" к холодильнику могут плохо кончиться

Привычка устраивать поздние перекусы может привести к риску развития сахарного диабета. Это выяснили ученые из Королевского колледжа Лондона.



О возможных негативных последствиях для здоровья из-за "еды на ночь" исследователи узнали в рамках эксперимента Zoe Predict. Исследование, в котором участвовали 1000 человек, показало, что употребление пищи после 21:00 приводит к большим скачкам уровня сахара в крови и увеличивает концентрацию жира в крови. Это может спровоцировать развитие и сердечных заболеваний.

Поэтому ученые рекомендуют устраивать перекусы днем, а не в позднее время, пишет Independent. Особенно полезны фрукты и овощи, которые показали лучшие результаты по содержанию жира в крови. Важно также обращать внимание на качество перекусов, предпочитая продукты с большим количеством питательных веществ по сравнению с калориями. Подобный подход поможет поддерживать здоровье и предотвратить риск развития серьезных заболеваний.



По результатам исследования ученые пришли к выводу, что мало исследований было посвящено перекусам, хотя они составляют значительную часть нашего рациона. Перекусы обычно приносят от 20% до 25% всей энергии, которую мы потребляем в течение дня.

Участники исследования вели дневник своего питания и отслеживали уровень сахара в крови после каждого перекуса с помощью устройств для мониторинга глюкозы. Группа, которая употребляла перекусы в поздний час, показала более высокую концентрацию жира в крови и большие скачки уровня сахара, что может иметь негативное влияние на здоровье.

Однако ученые также подчеркнули, что сам факт перекусов не так важен, как их содержание. Лидерами среди продуктов, которые положительно влияют на уровень жира в крови, оказались фрукты и овощи. В то время как калорийные снеки, такие как печенье и пирожные, оказались в проигрыше.

Таким образом, регулярные перекусы днем и выбор "полезных" продуктов, богатых питательными веществами, могут способствовать поддержанию здоровья и предотвращению развития опасных заболеваний, включая сахарный диабет и сердечные проблемы. Важно сделать осознанный выбор в пользу более здоровых перекусов и учитывать время их употребления, чтобы сбалансированное питание помогло нам чувствовать себя лучше и поддерживать наше здоровье на должном уровне.

Исследователи также подчеркнули, что "еда на ночь" может повлиять на наш сон и общий циркадный ритм организма. Поздние перекусы могут нарушить естественный биоритм и способствовать накоплению лишнего веса, что в свою очередь может повлиять на риск развития различных заболеваний.

Однако, не стоит совсем отказываться от перекусов перед сном. Если организм испытывает голод, это также может помешать спокойному сну. Правильным выбором перекуса может стать небольшой и легкий продукт, содержащий белки и клетчатку, например, йогурт с фруктами или орехи.

Ключевым фактором является осознанность в отношении своего рациона и режима питания. Умеренные и планомерные перекусы днем, богатые питательными веществами, могут дать энергию и поддержать наше здоровье. Старайтесь выбирать свежие фрукты, овощи, орехи и нежирные молочные продукты.



"Наше исследование показало, что качество закусок важнее, чем количество или частота перекусов, поэтому выбор высококачественных закусок, а не закусок с высоким уровнем обработки, вероятно, будет более полезным... Время также важно, потому что поздние ночные перекусы вредны для здоровья. Это может означать, что в целом перекусы поздно вечером и прерывание голодания организма ночью вредны для здоровья", - прокомментировала результаты одна из авторов проекта Кейт Бермингем.

Напоминаем, что привычка устраивать поздние перекусы с высоким содержанием калорий и сахара может повлечь за собой различные проблемы со здоровьем, особенно при регулярном повторении. Соблюдайте балансированное питание, придерживайтесь режима и учитывайте рекомендации специалистов, чтобы поддерживать свое здоровье на оптимальном уровне.