



Низкая успеваемость в старшей школе может быть связана с недоношенностью

Согласно недавнему исследованию, ученик старшей школы, который получает низкие или ниже среднего оценки по математике, истории или другим предметам, с большой вероятностью родился раньше срока, то есть как минимум 34-39 неделе беременности или раньше.



В рецензируемом исследовании, опубликованном в журнале The BMJ на прошлой неделе, была изучена большая часть населения Дании. Тем не менее, исследователи признают, что на способность старшеклассника к обучению сильно влияют социальные обстоятельства. Однако те, кто родился до 34 недель, показали "существенный дефицит во многих когнитивных областях", говорится в исследовании.



В ходе исследования были проанализировали данные о братьях и сестрах, родившихся в Дании в период с 1986 по 2003 год, из которых 1,2 миллиона родились раньше срока и почти 800 тысяч имели хотя бы одного брата или сестру. Исследователи также изучили результаты их тестов по математике, языку (в данном случае датскому), а также тех, кто прошел тест на интеллект для призыва на военную службу.



Тест на интеллект при призыве на военную службу является обязательным для всех датских мужчин старше 18 лет.



Около 5,6% из 800 тысяч детей родились в 37 недель, но только те, кто родился до 34 недель в этой группе, имели худшие математические оценки, чем те, кто родился в 40 недель. У детей, рожденных на сроке до 27 недель, были более низкие оценки по языку.





