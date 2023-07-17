



Никогда так не делайте: названа популярная ошибка после умывания

Во время ухода за кожей лица ни в коем случае нельзя вытираться полотенцем после умывания и выдавливать прыщи.



По данным газеты The Sun, об этих популярных ошибках говорят бьюти-эксперты.



Терапевт из клиники Skin and Sanctuary Фатьма Гундуз объяснила, что полотенцем не стоит пользоваться после умывания, поскольку даже после стирки оно является рассадником бактерий.



Согласно результатам исследований, почти 90% полотенец для ванных комнат заражены бактериями, в том числе, кишечной палочкой, а это, в свою очередь, может вызвать серьезные заболевания. Более того, многие полотенца имеют грубую текстуру, которая может повредить кожу.



Если все же без этого предмета в ванной обойтись не получается, стоит осторожно промокнуть лицо чистым мягким полотенцем, тканью из микрофибры или салфеткой.



Выдавливать прыщики эксперты также категорически не рекомендуют, поскольку это может привести к попаданию бактерий с рук или ногтей.



"Выдавливание прыщей — это способ причинить вашей коже больше вреда, чем пользы. Это может повредить кожу вокруг, что приведет к рубцеванию или воспалению. Также процедура может распространить инфекцию на соседние поры, что приведет к развитию большего количества прыщей", - предупреждает врач.



Для ухода за кожей вместо выдавливания она посоветовала использовать средства для борьбы с акне, такие, как салициловая кислота или перекись бензола.