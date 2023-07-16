



Никогда не вытирайте лицо полотенцем - опасная причина

В Интернете можно найти огромное количество советов по уходу за кожей. Порой они противоречат один другому, а отличить правду от вредного вымыла бывает очень трудно.



Но практически все уважаемые эксперты в области косметологии уверены - если вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела здоровой, никогда не вытирайте лицо грубым жестким полотенцем.



Дело в том, что махровые полотенца являются буквально "питомником" для различных микроорганизмов, поскольку они обладают естественной впитывающей способностью.



Фатьма Гундуз, эстетический терапевт из Skin and Sanctuary, рассказала Sun, какое влияние на кожу может оказать вытирание лица полотенцем.



Одно исследование показало, что почти 90 процентов полотенец для ванных комнат заражены бактериями группы кишечной палочки, которые при попадании на кожу могут вызывать высыпания и воспаления.



Но дело не только в бактериях, но и в текстуре полотенец. Протирая лицо грубым полотенцем, вы можете серьезно повредить кожу, вплоть до микротрещин и долго заживающих ссадин.



Более того, структура полотенца впитывает не только воду, но и естественный жировой слой с вашей кожи, что приводит к ее сухости.



Фатьма предлагает вместо полотенец использовать мягкие салфетки из микрофибры. Но лучший вариант - дайте лицу высохнуть естественным путем.

