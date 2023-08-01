



Нервным женщинам нужно пить шампанское – исследование

По данным Мадридского института исследований продуктов питания, употребление шампанского повышает защиту организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера и помогает справиться со стрессом.



Дело в том, что шампанское содержит компоненты, защищающие нервные клетки.



При этом ученые уточняют – максимальная доза напитка не должна превышать 100 мл в день.



Одновременно с мадридскими исследователями нейробиологи из США выяснили, что для активации мозговой деятельности вино является лучшим продуктом.