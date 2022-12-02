



Необычная тренировка: ходьба задом наперед эффективнее на 40%

Согласно рекомендациям Всемирной организацией здравоохранения человеку необходимо минимум 150 минут аэробной активности в неделю.

Для этого достаточно просто ходить, ведь ходьба сложнее, чем думают многие. Для поддержки вертикального положения необходима координация между нашей зрительной, вестибулярной и проприоцептивной системами.



При ходьбе назад, нашему мозгу требуется больше времени, чтобы скоординировать все системы. Так этот повышенный уровень сложности приносит большую пользу для здоровья.



Одним из наиболее хорошо изученных преимуществ ходьбы назад является улучшение стабильности и равновесия. Ходьба назад может улучшить походку и равновесие. При таком передвижении человек делает более короткие и частые шаги, что приводит к повышению мышечной выносливости мышц и снижению нагрузки на суставы.



Ходьбой назад задействует больше мышц, поддерживающих поясничный отдел позвоночника, что делает ее полезным упражнением для людей с хроническими болями в пояснице .



Ходьба задом наперед может быть даже более эффективной, чем обычная. Расход энергии при ходьбе назад почти на 40 % выше, чем при передвижении с той же скоростью вперед.