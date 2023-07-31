



Некоторые американцы могут жить с аллергией на красное мясо из-за укуса клещей

Согласно исследованиям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, до 450 тысяч американцев могут жить с синдромом альфа-гала, аллергией на красное мясо, которая развивается после с укусов клещей.



Известно, что ученые изучили лабораторные анализы людей, которые были протестированы на антитела, свойственные синдрому альфа-гала, выявив 110 тысяч подозрительных случаев с 2010 года.



Специалисты считают, что количество случаев гораздо выше, потому что у многих этот синдром не диагностируется. 78% из опрошенных не знали ничего или имели о нем представление, но не знали, как его диагностировать, передает "Голос Америки".