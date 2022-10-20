



Недостаток сна ведет к многочисленным болезням в старшем возрасте - исследование

Исследования показывают, что люди старше 50 лет, которые спят менее пяти часов ночью, могут иметь повышенный риск развития как минимум двух хронических заболеваний.



Данные, предоставленные учеными, показывают, что по сравнению с теми, кто спал минимум семь часов в сутки, люди, которые отдающие сну пять часов или менее, имели на 30% больше шансов заболеть раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями в ближайшие 25 лет.



Основываясь на выводах, опубликованных в журнале Plos Medicine, ученые, проводившие исследование, рекомендуют спать семь-восемь часов каждую ночь.



Доктор Северин Сабиа из Института эпидемиологии и здоровья Университетского колледжа Лондона и Inserm, Universite Paris Cite, который также является ведущим автором исследования, сказал: "Мультиморбидность (два или более хронических заболевания) в настоящее время зафиксирована у более чем половины пожилых людей. Это оказывается серьезной проблемой для общественного здравоохранения, поскольку мультиморбидность связана с высоким использованием медицинских услуг, госпитализацией и инвалидностью".



"По мере того, как люди становятся старше, их привычки и структура сна меняются. Однако рекомендуется спать от семи до восьми часов в сутки, так как продолжительность сна выше или ниже этого связана с отдельными хроническими заболеваниями. Наши результаты показывают, что короткая продолжительность сна также связана с мультиморбидностью", - добавил ученый.



В рамках исследования были изучены данные о продолжительности сна почти 8000 взрослых в возрасте 50, 60 и 70 лет.



Команда обнаружила, что в возрасте 50 лет у тех, кто спал пять часов или меньше, риск мультиморбидности в течение 25 лет наблюдения был на 30% выше, чем у тех, кто спал семь часов.



В 60 лет у тех, кто спал пять часов или меньше, риск был на 32% выше, а в 70 лет — на 40% выше, чем у тех, кто спал семь часов в сутки.



Исследователи также обнаружили, что продолжительность сна в пять часов или менее в возрасте 50 лет была связана с 25-процентным увеличением риска смертности.



Возможно, это связано с тем, что короткая продолжительность сна увеличивает риск хронических заболеваний, что, в свою очередь, увеличивает риск смерти, считают ученые.



Доктор Сабиа сказал: "Чтобы обеспечить лучший ночной сон, важно соблюдать правила гигиены сна, например, убедиться, что в спальне тихо, темно и комфортная температура перед сном. Также рекомендуется убрать электронные устройства и избегать обильных приемов пищи перед сном. Физическая активность и воздействие солнечного света в течение дня также могут способствовать хорошему сну".



Исследование финансировалось Национальным институтом старения, Советом медицинских исследований Великобритании и Британским кардиологическим фондом.

