



Не просто кофе: назван бодрящий напиток, полезный для здоровья

Для тех, кто не представляет свое утро без привычного бодрящего напитка, получить новые впечатления и больше пользы для здоровья поможет кофе в сочетании с какао.



Об этом рассказала диетолог Светлана Фус, рассказав, какую пользу для организма можно получить.



"Кофе в сочетании с какао-один из самых вкусных и интересных коктейлей, который вы можете легко приготовить дома или попробовать практически в любом кафе. Вариантов рецептов действительно много, и можно варьировать вкусовые оттенки по своему вкусу, каждый раз наслаждаясь новыми нотками сладостей", - отметила диетолог.



По ее словам, исследования доказали, что какао-порошок богат полифенолами и природными антиоксидантами, которые уменьшают воспаление и защищают клетки от повреждения.



Более того, кофе с какао снижает риск развития желчнокаменной болезни и оказывает желчегонный эффект. Также напиток улучшает кровообращение, стимулируя работу мозга и имеет очень интересный вкус.

