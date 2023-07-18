



Не ешьте это: в TikTok набирает популярность опасный для здоровья тренд

В TikTok все больше блогеров говорят о пользе от потребления буры, хотя это может навредить здоровью.



Первым о минерале из класса боратов, который по сути представляет собой соединение бора, кислорода, водорода и натрия, рассказал исследователь Рекс Э. Ньюнэм, страдавший от артрита.



Он решил использовать буру на себе, после чего опубликовал ряд статьей о пользе этого минерала. Теперь же все чаще в TikTok начали появляться видео об этом соединении, которое чаще всего ассоциируется с пестицидами.



Главный аргумент в пользу употребления буры, который активно разгоняется в соцсети, заключается в том, что она якобы может помочь при болях в суставах. Тем не менее она была запрещена во всех пищевых продуктах в США по уважительной причине, поскольку она имеет множество негативных побочных эффектов.



В частности, употребление этого минерала может вызывать такие негативные последствия для здоровья, как кожная сыпь, рвота, тошнота, раздражение глаз, респираторные проблемы, нарушение мужского и женского здоровья, повреждение органов и даже смерть.



Что примечательно, он используется в чистящих средствах, стиральных порошках, средствах для полоскания рта, красках и косметике, но блогеры решили употреблять его напрямую.



В ряде исследований утверждается, что бура настолько токсична, что даже при использовании ее дома важно соблюдать правила безопасности, например, носить перчатки.