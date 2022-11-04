



Названы продукты, улучшающие работу мозга

Омега-3 улучшает неврологическое здоровье у пожилых людей и люле среднего возраста.

К такому выводу, который представлен в журнале Neurology, пришли ученые из Техасского университета здравоохранения в Сан-Антонио.

Участники исследования в возрасте до 46 лет никогда не страдали инсультом и не сталкивались с деменцией. Ученые пытались выяснить, существует ли связь между Омега-3 и здоровьем мозга людей среднего возраста.

В результате, была выявлена связь между жирными кислотами и объемом гиппокампа, который отвечает за память и обучаемость, а также за логическое мышление.

Омега-3 содержится в рыбе, особенно в красной, в орехах и семянах льна, чиа, грецких, а также в маслах из них.