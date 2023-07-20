



Названы продукты, которые помогают улучшить настроение

Некоторые продукты способны улучшить наше настроение, благодаря своему питательному составу. Об этом пишет Vogue Italia.



"Определенные продукты могут улучшить наше настроение благодаря своему питательному составу и влиянию на химию мозга. Эти продукты содержат определенные питательные вещества, которые способствуют выработке нейротрансмиттеров, таких, как серотонин и дофамин, а они, в свою очередь, играют жизненно важную роль в регулировании настроения и эмоций. Кроме того, они содержат антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые помогают защитить мозг от окислительного стресса и воспаления — факторов негативно влияющих на настроение", — объясняет знаменитый диетолог Розмари Фергюсон.



Продукты-антидепрессанты следует употреблять не только в случае плохого настроения или меланхолии, но и регулярно включать в свой рацион для того, чтобы оптимизм и хорошее расположение духа были постоянно.



Среди этих продуктов:



Жирная рыба: лосось, скумбрия и сардины, богатые жирными кислотами Омега-3. Они помогают улучшить когнитивные функции, таких как память и концентрация.



Куркума, которая обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.



Листья шпината, капусты, мангольда богаты питательными веществами, такими как фолиевая кислота, витамины и минералы.



Ягоды: черника, малина, клубника и ежевика, богатые антиоксидантами и полифенолами, органическими веществами, которые обладают способностью уменьшать окислительный стресс и воспаление мозга.



Черный шоколад с высоким содержанием какао содержит флавоноиды, антиоксидантные вещества, которые улучшают настроение и когнитивные функции, стимулирует выработку эндорфинов и содержит небольшое количество кофеина и теобромина, которые дают энергию.



Орехи и семечки. Грецкие орехи, миндаль, фундук, кешью и бразильские орехи, а также семена, в том числе подсолнечника, тыквы, льна и чиа, являются отличными источниками питательных веществ, таких как магний, цинк, витамины и омега-3 жирные кислоты.



Фасоль и чечевица, богатые витаминами группы В, фактически повышают уровень дофамина, серотонина, норадреналина и гамма-аминомасляной кислоты, и настроение улучшается.



Грибы входят в число редких продуктов, содержащих витамин D, который часто в дефиците у тех, кто страдает депрессией. Кроме того, грибы богаты витаминами группы В, антиоксидантами и клетчаткой — всеми питательными веществами, которые способны улучшить настроение.



