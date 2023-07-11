



Названы диетические продукты, которые могут помешать похудению

Популярные продукты, используемые во время диеты, могут помешать похудению и даже способствовать набору лишнего веса.



По словам диетолога Светланы Фус, регулярное употребление низкокалорийной пищи может помешать даже тем, кто ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.



Среди таких продуктов оказались те, у которых есть маркировка "для похудения". Речь идет об обезжиренной "молочке", сладостях без сахара, хлопьях и мюсли, граноле и даже диетических напитках.



Специалист пояснила, что чрезмерное употребление вышеперечисленного может вызвать непредсказуемую реакцию организма из-за сомнительных способов приготовления. Диетолог советует воздерживаться от них в течение месяца, заменив натуральной едой, и сравнить после этого результаты.



Фрукты, несмотря на всю их пользу, также могут привести к увеличению веса из-за чрезмерного употребления из-за излишнего количества глюкозы и фруктозы. По словам Фус, стоит выбрать плоды, содержащие меньше сахара. При этом, она советует съедать не более 300 г фруктов в день.



Йогурты и творожки также оказались в списке таких "коварных" продуктов. Диетолог советует перед покупкой читать их состав, ведь крахмал и высокое содержание сахара делают такие продукты не диетическими. Она советует употреблять до 200 мл натурального йогурта в день при наличии в рационе рыбы и мяса.