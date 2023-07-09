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Названы 7 вирусов, которые могут вызвать рак
09.07.2023 14:38 Евгения Маркова

Названы 7 вирусов, которые могут вызвать рак


Некоторые вирусные заболевания способны провоцировать страшные побочные эффекты. Об этом сообщил доктор В.А. Матусевич из Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в Минске.

Врач назвал несколько вирусов, способных провоцировать разные виды онкологии в определенных условиях:

  • Вирус Эпштейна-Барр – может спровоцировать лимфому Ходжкина и рак носоглотки;
  • Вирусы папилломы человека – некоторые штаммы вызывают рак шейки матки, рта и глотки;
  • Вирус герпеса человека 8-го типа может привести к саркоме Капоши и лимфы;
  • Т-лимфотропный вирус – вызывает Т-клеточный лейкоз и Т-клеточную лимфому;
  • Полиомавирус клеток Меркеля может спровоцировать саркому Меркеля.
Существуют 3 основных пути передачи таких вирусов от инфицированных лиц:
  • с молоком матери;
  • при половом контакте;
  • с переливаемой кровью при гемотрансфузиях.

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