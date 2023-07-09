



Названы 7 вирусов, которые могут вызвать рак



Некоторые вирусные заболевания способны провоцировать страшные побочные эффекты. Об этом сообщил доктор В.А. Матусевич из Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в Минске.



Врач назвал несколько вирусов, способных провоцировать разные виды онкологии в определенных условиях:

Вирус Эпштейна-Барр – может спровоцировать лимфому Ходжкина и рак носоглотки;

Вирусы папилломы человека – некоторые штаммы вызывают рак шейки матки, рта и глотки;

Вирус герпеса человека 8-го типа может привести к саркоме Капоши и лимфы;

Т-лимфотропный вирус – вызывает Т-клеточный лейкоз и Т-клеточную лимфому;

Полиомавирус клеток Меркеля может спровоцировать саркому Меркеля.

с молоком матери;

при половом контакте;

с переливаемой кровью при гемотрансфузиях.

Существуют 3 основных пути передачи таких вирусов от инфицированных лиц: