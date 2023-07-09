Названы 7 вирусов, которые могут вызвать рак
Некоторые вирусные заболевания способны провоцировать страшные побочные эффекты. Об этом сообщил доктор В.А. Матусевич из Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в Минске.
Врач назвал несколько вирусов, способных провоцировать разные виды онкологии в определенных условиях:
- Вирус Эпштейна-Барр – может спровоцировать лимфому Ходжкина и рак носоглотки;
- Вирусы папилломы человека – некоторые штаммы вызывают рак шейки матки, рта и глотки;
- Вирус герпеса человека 8-го типа может привести к саркоме Капоши и лимфы;
- Т-лимфотропный вирус – вызывает Т-клеточный лейкоз и Т-клеточную лимфому;
- Полиомавирус клеток Меркеля может спровоцировать саркому Меркеля.
- с молоком матери;
- при половом контакте;
- с переливаемой кровью при гемотрансфузиях.