



Назван продукт, являющийся настоящим кладезем полезных веществ

Печень разных животных является настоящим кладезем полезных веществ.



По данным Web MD, единственным ее недостатком в сравнении с фруктами и овощами является отсутствие клетчатки.



Польза печени заключается в высоком содержании белка, железа, витаминов группы А и В. Более того, она является хорошим источником витамина C, калия, фосфора и меди.



Многочисленные исследования выявили ряд преимуществ для здоровья от употребления печени. Она снимает риск катаракты и рака груди, помогает удовлетворить рекомендуемую суточную норму большинства витаминов и минералов, снижая риск дефицита питательных веществ.



Более того, она уменьшает риск анемии, улучшает здоровье костей, снижает риск хронических заболеваний, таких как остеопороз, и помогает кровеносной системе.



Несмотря на все преимущества этого продукта, есть и недостатки. Злоупотреблять печенью нельзя людям с заболеваниями сердца из-за высокого содержания в ней холестерина.