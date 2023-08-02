



Назван продукт, улучшающий здоровье сердца и мозга

Потребление клубники позволяет значительно улучшить работу мозга, а также понизить артериальное давление.



По данным Express, к такому выводу пришли врач Ширин Хушманд с коллегой по итогам клинического исследования, в котором участвовали 25 здоровых людей в возрасте 60-70 лет.



В течение восьми недель испытуемым предлагали потреблять 26 граммов Влиофилизированного порошка клубники, что эквивалентно двум порциям свежей ягоды. Никаких других добавок участники исследования не принимали.



Ученые измеряли у них когнитивную продуктивность, кардиометаболическое состояние, окружность талии и артериальное давление. В итоге, у тех, кто ел клубнику, скорость обработки когнитивных функций увеличилась на 5,2%, а систолическое АД улучшилось на на 3,6%.



Доктор Хушманд подчеркивает, что этот результат в очередной раз подтверждает пользу клубники, которая является отличным продуктом, помимо прочего, для здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам исследователей, если пожилые люди будут добавлять эту ягоду в своей рацион, их здоровье значительно улучшится.

