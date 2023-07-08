



Назван лучший месяц для начала диеты

Январь является наиболее подходящим временем для начала диеты, если мы хотим похудеть.



К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета.



Результаты исследования, опубликованные в журнале Obesity, показали, что людям, которые пытаются похудеть в начале года, удается сбросить больше всего веса. В среднем, те, кто садятся на диету в январе, теряют 2,54 кг. К сравнению, в летние месяцы этот показатель составляет 1,61 кг.



По мнению экспертов, за успехом диет после новогодних праздников может стоять мотивация -"начать с чистого листа". В свою очередь, летние каникулы и отпуск наоборот могут затруднить поддержание здоровых привычек.



В ходе эксперимента исследователи наблюдали за состоянием 85 514 добровольцев в Англии, которые зарегистрировались в Программе профилактики диабета NHS в период с января 2017 года по декабрь 2018 года. У испытуемых был высокий уровень сахара в крови.



Они посещали мероприятия, где их поощряли придерживаться более здоровых привычек в еде, а также увеличивать физическую активность и худеть. В среднем, они теряли 2 кг за шесть месяцев, что эквивалентно 2,3% от общей массы тела. Те, кто начал диету в январе, потеряли больше веса по сравнению с теми, кто подсел на здоровое питание в любое другое время года.



Наименее благоприятным месяцем для похудение оказался август. За ним последовали июль -1,65 кг, сентябрь - 1,79 кг и декабрь - 1,83 кг.