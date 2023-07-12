



Назван лучший чай для избавления от пивного живота

Зеленый чай может стать отличным помощником для избавления от пивного живота.



По данным She Finds, об этом рассказали эксперты по здоровому питанию Эмбер Диксон и Кэтрин Джервасио.



По их словам, зеленый является лучшим травяным чаем для борьбы с этим явлением.



"Он богат катехинами, которые улучшают обмен веществ и окисление жиров, помогая уменьшить брюшной жир. Еще один флавоноид, присутствующий в чае, эпикатехин, способствует уменьшению жировых отложений и улучшает обмен веществ. Он может помочь увеличить расщепление жиров и улучшить чувствительность к инсулину", - пояснила Джервасио.



По словам экспертов, этот чай также помогает расслабиться и укрепляет иммунную систему. Однако они предупредили, что этот напиток не стоит воспринимать как волшебное зелье, поскольку, употребляя его, избавиться от пивного живота мгновенно не получится.



Уточняется, что зеленый чай может быть отличным дополнением к сбалансированному питанию и здоровому образу жизни, которое включает регулярную физическую активность и умеренное потребление алкоголя.