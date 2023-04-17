



Научная косметология: как потратить деньги на красоту наиболее эффективно?

Современный мир предлагает множество косметологических методик, которые пользуются популярностью в социальных сетях. Однако не все из них были проверены на безопасность, и могут оказаться опасными для здоровья. Чтобы разобраться в том, какие процедуры стоит проводить, а от каких лучше отказаться, нужно обратиться к профессионалам своего дела. Клиника "Science of Beauty" готова помочь вам в этом вопросе, предоставив квалифицированных специалистов, которые помогут определить, какие методики наиболее эффективны, а также объяснят, как понять, что косметолог является профессионалом. А пока что специалисты клиники готовы помочь немного разобраться в современной косметологии. И так приступим -



Ботулинотерапия является одной из наиболее изученных инъекционных процедур. Она помогает уменьшить выраженность мимических морщин и симптомов розаце. Существует множество клинических исследований, подтверждающих ее эффективность и безопасность. Процедуры проводятся по единому протоколу в нескольких исследовательских центрах. В нашей клинике мы используем только препараты, получившие разрешения FDA. Косметический эффект от процедуры длится от трех до шести месяцев.



Филлеры на основе гиалуроновой кислоты также пользуются большой популярностью. Гиалуроновая кислота играет важную роль в увлажнении и поддержании структуры и функции кожи. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты используются для заполнения складок и борозд на коже, восполнения объема лица, корректирования формы подбородка, носа и губ, сглаживания морщин и подчеркивания овала лица. Эти процедуры не имеют высокого риска побочных эффектов и могут сохраняться в тканях от 6 месяцев до полутора лет.



Филлеры на основе гиалуроновой кислоты также пользуются большой популярностью в косметологии. Они используются для заполнения складок и борозд на коже, восполнения объема лица, корректирования формы подбородка, носа и губ, сглаживания морщин и подчеркивания овала лица. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты имеют низкий риск побочных эффектов и могут сохраняться в тканях от 6 месяцев до полутора лет.



Филлеры, основанные на гиалуроновой кислоте, широко применяются для коррекции дефектов кожи, таких как складки и борозды, восстановления объема лица, а также подчеркивания его овала. Благодаря невысокому риску побочных эффектов, они могут сохраняться в тканях от 6 месяцев до полутора лет.



Кроме того, нативная гиалуроновая кислота используется для увлажнения кожи и уменьшения морщин на лице, шее, декольте и кистях. Длительность эффекта от данной процедуры составляет от 3 месяцев до полугода.



Филлеры на основе гиалуроновой кислоты могут использоваться для заполнения борозд и складок на коже, восстановления утраченного объема в различных областях лица, коррекции формы подбородка, носа, а также увеличения губ и изменения их формы. Они также могут помочь сгладить морщины вокруг рта, в области шеи и кистей, а также скорректировать мочки ушей.



Какими аппаратами стоит пользоваться?



Рекомендуем обратить внимание на фракционный микроигольчатый RF-лифтинг и фототерапию IPL. Фракционный микроигольчатый RF-лифтинг основан на прогревании глубоких слоев кожи высокочастотным током, что способствует стимуляции синтеза внеклеточного матрикса кожи, включая коллаген, эластин и гликозаминогликаны. Это повышает плотность кожи и уменьшает морщины, делая процедуру подходящей для возрастной и поврежденной солнечным излучением кожи. Фототерапия IPL используется для удаления сосудов и пигментных пятен на коже, а также для улучшения структуры кожи путем воздействия на синтез коллагеновых волокон. Этот метод также может быть использован в качестве вспомогательной терапии при розацеа и постакне.



С другой стороны, рекомендуется отказаться от процедур, которые выходят из моды или не имеют доказанной эффективности, таких как чрезмерное увеличение скул и губ, введение нерассасывающихся филлеров из разных материалов, дарсонвализация, озонотерапия, гирудотерапия, ароматерапия, солярий, введение мезонитей и безыгольчатый RF-лифтинг. Вместо этого, стоит обратить внимание на новые методы, такие как фракционный микроигольчатый RF-лифтинг и фототерапию IPL, которые показали свою эффективность и получили положительные отзывы. Также можно обратить внимание на косметологический аппарат GENEO, который также является перспективным направлением в косметологии.



Косметология для каждого возраста



С возрастом кожа меняется, и это нужно учитывать при выборе косметологических процедур.



В возрасте 20 лет врач-косметолог даст рекомендации по уходу за кожей, в основном по увлажнению и защите от УФ-лучей. При акне нужно подобрать дерматологическое лечение согласно клиническим рекомендациям, и в первую очередь это делает врач-дерматолог. Врач-косметолог может порекомендовать косметические процедуры, такие как химические пилинги с AHA- и BHA-кислотами для гладкости и сияния кожи, а также мезотерапию с гиалуроновой кислотой для увлажнения. При выраженной мимике врач может предложить ботулинотерапию.



В 30 лет процедуры, о которых упоминалось выше, остаются актуальными. Кроме того, могут быть рекомендованы ботулинотерапия, биоревитализация гиалуроновой кислотой, контурная пластика филлерами на основе гиалуроновой кислоты и роликовый аппаратный массаж тела.



В 40 лет к рекомендациям для 30-летних добавляются еще несколько процедур, таких как коллагеностимуляция с помощью полимолочной кислоты, гидроксиапатита кальция, игольчатого RF-лифтинга и микросфокусированного ультразвука, а также фракционная лазерная шлифовка.



После 50 лет речь идет о более серьезных процедурах. Кроме того, к перечисленным выше процедурам врач может порекомендовать хирургическую блефаропластику и нитевой лифтинг.



Как понять, что кремы не помогут и пора к косметологу? Существует целый перечень проблем с кожей, которые не решаются домашним уходом, такие как:

поверхностные, глубокие и мимические морщины;

выраженные носогубные и губоподбородочные складки;

выраженные носослезные борозды под глазами, создающие усталый вид;

нависание верхних век;

грыжи нижних век, их отечность;

опущение овала лица, избыток кожи;

горизонтальные морщины в области шеи, дряблость и провисание кожи;

второй подбородок;

сильная сухость кожи;

сосудистые сеточки на коже.

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В этих случаях необходимо обратиться к косметологу, который поможет подобрать индивидуальный комплекс процедур и косметических средств для решения конкретных проблем.Также, стоит обратить внимание на общее состояние кожи. Если она выглядит уставшей, тусклой, имеет пятна, рубцы или другие неестественные дефекты, то это тоже является признаком того, что пора обратиться к косметологу.Кроме того, косметолог поможет выбрать косметические средства, которые подходят именно вашей коже, так как каждый человек имеет свой тип кожи и разные потребности в уходе за ней.Важно помнить, что здоровая кожа не только красива, но и является залогом хорошего самочувствия и уверенности в себе. Поэтому, обращение к косметологу это не только забота о внешнем виде, но и о здоровье и самочувствии в целом.*На правах рекламы

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