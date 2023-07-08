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Найден способ замедлить биологическое старение
08.07.2023 13:42 Алина Груднева

Найден способ замедлить биологическое старение

Проживание возле парков и зеленых скверов в течение пары десятков лет позволяет замедлить биологическое старение.

По данным Express, к такому выводу пришли американские ученые в новом исследовании.

Согласно результатам, проживающие в окружении природы и зелени люди стареют медленнее на 2,5 года, чем те, кто обитает в густо застроенных районах. Прийти к такому выводу ученым помогли анализы ДНК почти 900 человек.

Один из автор исследования, эпидемиолог Киезу Ким из Северо-Западного университета штата Иллинойс пояснил, что результаты помогут городским архитекторами разрабатывать более эффективные районы для проживания, чтобы улучшить здоровье людей в долгосрочной перспективе.

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