



Найден способ замедлить биологическое старение

Проживание возле парков и зеленых скверов в течение пары десятков лет позволяет замедлить биологическое старение.



По данным Express, к такому выводу пришли американские ученые в новом исследовании.



Согласно результатам, проживающие в окружении природы и зелени люди стареют медленнее на 2,5 года, чем те, кто обитает в густо застроенных районах. Прийти к такому выводу ученым помогли анализы ДНК почти 900 человек.



Один из автор исследования, эпидемиолог Киезу Ким из Северо-Западного университета штата Иллинойс пояснил, что результаты помогут городским архитекторами разрабатывать более эффективные районы для проживания, чтобы улучшить здоровье людей в долгосрочной перспективе.