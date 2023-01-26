



Найден способ уменьшить биологический возраст человека

Предприниматель в области биотехнологий Брайан Джонсон, вероятно, открыл способ уменьшить свой биологический возраст.



Мужчина надеется обыграть естественный процесс старения и получить органы и здоровье 18-летнего подростка, пройдя интенсивную экспериментальную программу, основанную на данных, которую он назвал Project Blueprint. Об этом сообщает Business Insider.



Бизнесмен может потратить до 2 миллионов долларов на свое тело в этом году, и есть ранние проблески, которые показывают, что он, возможно, находится на пути к раскрытию секрета того, как обратить старость вспять.



Джонсону - 45 лет, но, согласно новому отчету, результаты его анализов показывают, что у него сердце 37-летнего, кожа 28-летнего и объем легких 18-летнего. Также врачи отмечают, что эрекция у Джонсона - как у подростка.



Строгая программа, которой следует Джонсон, все еще находится на экспериментальной стадии и постоянно корректируется. Она состоит из интенсивного ежедневного режима тщательно подобранных добавок, приемов пищи, упражнений и множества телесных тестов.



Например, утро Джонсона в 5 утра начинается с двух десятков добавок, которые якобы полезны для здоровья: среди прочего, ликопин, метформин, куркума, цинк и небольшая доза лития для здоровья мозга. Его питание, состоящее из твердой и мягкой пищи, является веганским и ограничивается 1977 калориями в день. Он ежедневно занимается спортом, с тремя высокоинтенсивными тренировками в неделю, и каждый месяц сдает анализы крови, МРТ и колоноскопию.



Все его усилия в 2021 году привели к тому, что Джонсон утверждает, что это мировой рекорд эпигенетического обращения возраста на 5,1 года.