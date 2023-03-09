



Найден новый способ замедлить старение – исследование

Согласно новому исследованию, избавление от двух токсичных побочных продуктов жира, которые естественным образом накапливаются с течением времени, может стать ключом к остановке старения и потере нескольких килограммов. Исследование, проведенное в Университете Вирджинии и опубликованное в прошлом месяце в рецензируемом журнале Current Biology , предполагает, что более долгую жизнь можно продлить за счет детоксикации глицерина и глицеральдегида, которых мы естественным образом накапливаем с возрастом.



Исследователь Эйлин Джорджелина О'Рурк рассказала, что открытие команды было неожиданным. Она объяснила, что ранее считалось, что ключом к долгой жизни является активация аутофагии – процесса, который обновляет травмированные и устаревшие элементы наших клеток.



“Мы следовали очень хорошо обоснованной гипотезе о том, что секретом долголетия является активация процесса клеточного омоложения, называемого аутофагией, и в итоге обнаружили неизвестный механизм продления здоровья и продолжительности жизни”, – сказала она. “Захватывающий аспект открытия заключается в том, что ключом к включению этого механизма долголетия является активация двух ферментов, которые очень хорошо изучены из-за их роли в детоксикации спирта этанола. Эти знания значительно облегчают наши поиски веществ. которые могут специально активировать этот омолаживающий процесс”.



Команда изучила микроскопических червей, называемых C. elegans, которые обычно используются в биомедицинских исследованиях, поскольку они имеют более 70% тех же генов, что и люди. Они обнаружили, что здоровье и продолжительность жизни червей улучшились на 50% без какого-либо увеличения аутофагии. Вместо этого исследователи использовали метод на червях, названных AMAR, что на санскрите означает бессмертие.



Поместив шпоры в ген под названием adh-1, ученые обнаружили, что они могут вызвать реакцию, замедляющую старение. Это заставило ген производить больше фермента, называемого алкогольдегидрогеназой, которая предотвращает вредное воздействие глицерина и, косвенно, глицеральдегида, что приводит к более долгой и здоровой жизни червей. В конце концов, тест был проведен на людях, у которых наблюдалась аналогичная задержка старения. Они обнаружили, что результаты сохраняются на всех моделях.



О'Рурк выразила надежду, что AMAR будет чаще использоваться в терапии.



“Поскольку возрастные заболевания в настоящее время являются основным бременем для здоровья пациентов, их семей и системы здравоохранения, наиболее эффективным способом снижения этого бремени и увеличения количества лет независимой здоровой жизни для всех нас”, –сказала она.