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На Землю обрушилась мощная магнитная буря
20.04.2023 16:34 Алина Груднева

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

На Землю обрушилась самая мощная магнитная буря за этот месяц - в 6 баллов.

Это произошло 20 апреля, а пик спадет лишь на следующий день.

Далее влияние вспышек на солнце будет не таким сильным, как в эти дни.

Его почувствуют метеозависимые, пожилые люди и беременные женщины, а также обладатели хронических болезней.

Эксперты предупреждают, что во время магнитных бурь могут ощущаться: головная боль, головокружение, тошнота, боль в мышцах и суставах, повышенное давление, боль в сердце, бессонница, повышенная раздражительность и обострение хронических заболеваний.

В таких случаях метеозависимым людям стоит принимать больше воды или травяные чаи, отказаться от алкоголя и кофе, есть больше овощей и фруктов, проветривать комнату, принимать контрастный душ.
 

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