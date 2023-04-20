



На Землю обрушилась мощная магнитная буря

На Землю обрушилась самая мощная магнитная буря за этот месяц - в 6 баллов.



Это произошло 20 апреля, а пик спадет лишь на следующий день.



Далее влияние вспышек на солнце будет не таким сильным, как в эти дни.



Его почувствуют метеозависимые, пожилые люди и беременные женщины, а также обладатели хронических болезней.



Эксперты предупреждают, что во время магнитных бурь могут ощущаться: головная боль, головокружение, тошнота, боль в мышцах и суставах, повышенное давление, боль в сердце, бессонница, повышенная раздражительность и обострение хронических заболеваний.



В таких случаях метеозависимым людям стоит принимать больше воды или травяные чаи, отказаться от алкоголя и кофе, есть больше овощей и фруктов, проветривать комнату, принимать контрастный душ.

