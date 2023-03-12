



На Землю надвигаются мощные магнитные бури: самые опасные даты марта

Март 2023 года очень богат на магнитные бури различной интенсивности и мощности. Прямо сейчас Земля переживает очередной всплеск геомагнитной активности, но после него последуют еще несколько и они будут гораздо сильнее.



Бури средней мощности произойдут 20 и 21 марта.



Самые мощные бури в марте будут наблюдаться 26, а затем 27 марта (К-индекс 7 и К-индекс 6). Стоит отметить, что они будут самыми мощными за последние несколько месяцев. До этого К-индекс бурь не превышал 5 баллов.



Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля нашей планеты, продолжительностью от нескольких часов и до несколько суток. Образуются они, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.



Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.



