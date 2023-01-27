



На заметку: причины, по которым стоит отказаться от красного мяса

Многие не представляют своей жизни без употребления красного мяса, однако, как показывают исследования, именно этот продукт является виновником некоторых серьезных заболеваний.



Издание Нerbeauty представило причины, по которым все же стоит отказаться от этой насыщенной белком еды.



Вызывает воспаления



Из-за высокого уровня насыщенных жиров и железа красное мясо способствует воспалительным процессам в организме, который со временем может привести к сердечным заболеваниям, артриту и даже раку.



Классифицируется как канцероген



Многие исследования показывают, что красное мясо является источником канцерогена и способно вызывать рак. Многие медицинские организации рекомендуют ограничить употребление этого продукта из-за его опасности для здоровья.



Способствует увеличению веса и ожирению



Согласно исследованиям, женщины теряют вес, когда едят больше рыбы, чем красного мяса. Если рыба богата омега-3 жирными кислотами, то красное мясо переполнено насыщенными жирами.



Сокращает продолжительность жизни



Употребление красного мяса может сократить продолжительность жизни. Согласно исследованиям, улучшить качество и продолжительность жизни поможет потребление нежирного мяса и белков растительного происхождения.



Влияет на умственные способности



Согласно некоторым исследованиям, регулярное потребление красного мяса может повысить риск развития болезни Альцгеймера из-за накопления железа, .



Потенциально вызывает неприятный запах тела



Потребление красного мяса может изменить естественный запах тела. Аминокислота в продукте может оставлять остатки в пищеварительном тракте, что может привести к усилению потоотделения и неприятному запаху.



Вызывает проблемы с почками



Камни и другие проблемы с почками нередко возникают из-за чрезмерного употребления красного мяса. Это происходит из-за накопления белка, который вызывает серьезные нарушения в работе органов.