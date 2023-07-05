



На шаг ближе к долголетию: Антивозрастная терапия успешно испытана на приматах

Спустя более 30 лет после того, как белок клото был идентифицирован как ключевой “ген долголетия”, его использовали для повышения когнитивной функции стареющих макак-резусов, прокладывая путь к испытаниям на людях, пишет New Atlas.



Вслед за недавними моделями на мышах международная группа ученых обнаружила, что рабочая память и способность выполнять задачи у 18 макак-резусов ( Macaca mulatta ), в среднем в возрасте 22 лет (человеческий эквивалент около 65 лет), были усилены, когда вводили белок клото.



В число исследователей входят ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Института неврологии Вейля, которые более полувека занимаются изучением клото и регенеративной когнитивной функции .



В ходе исследования обезьянам приходилось неоднократно проходить легкие и сложные лабиринты, чтобы найти лакомство, чтобы посмотреть, насколько хорошо они запомнили самый прямой путь. В то время как в простых лабиринтах обезьяны показали улучшение в среднем только на 6%, в более сложных задачах они справились примерно на 20% лучше.



Отмечается, что после введения клото уровень белка повышается до уровня молодых особей. Улучшение памяти длится не менее двух недель.

Интересно, что дозировка была относительно намного ниже, чем в испытаниях на мышах.



Функция клото до сих пор полностью не изучена. Тем не менее, он играет ключевую роль в старении, регулируя многие пути, такие как уровень фосфатов и передачу сигналов инсулина.



Белок , названный в честь греческой богини Клото, которая пряла нить человеческой жизни, естественным образом вырабатывается в почках и с возрастом истощается. Его дефицит является фактором жесткости артерий, гипертонии и сосудистой дегенерации, а также многих других возрастных заболеваний.



Один из соавторов текущего исследования, Дена Дубал, сравнивает когнитивные тесты с реальным опытом, таким как необходимость вспомнить, где вы оставили свою машину на стоянке, или вспомнить последовательность чисел — два навыка, которые с возрастом ухудшаются.



Дюбал, ныне врач-исследователь в Институте неврологии Вейля Калифорнийского университета в Сан-Франциско, много лет изучает способность клото продлевать жизнь.



Хотя еще многое неизвестно о механизмах, связанных с восстановительными способностями клото, Дубал сказал, что это текущее исследование дает “очень вескую причину для того, чтобы перейти к клиническим испытаниям на людях сейчас”.



Исследование было опубликовано в журнале Nature Aging .



