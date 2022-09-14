



На пороге новой волны: в Израиле рост числа зараженных

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 646 327 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения вечером, 14 сентября.



Уточняется, что было выявлено 1193 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 9 590 пациентов.



На сегодняшний день, 99 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 667 человек.