



На основе генов женщины, не чувствующей боли, создадут обезболивающее

Ученые из Университетского колледжа Лондона UCL исследуют гены женщины, не испытывающей боли. На основе этого они хотят создать обезболивающее для людей с хроническими болезнями и новое лекарство против депрессии. Об этом пишет ScienceAlert.



Джо Кэмерон – 75-летняя шотландка, совершенно не чувствующая боли, даже во время серьезных операций или родов. Также она не испытывает “всплесков адреналина” в опасных ситуациях. Это редкое заболевание называют “врожденным обезболиванием”. Ученые сейчас изучают гены Кэмерон, чтобы понять, как “отключить” боль у людей с хроническими заболеваниями.



“Исследовав, что именно происходит на молекулярном уровне, мы начнем понимать особенности ее биологии, и это откроет возможности для создания лекарств, которые могут иметь положительные последствия для пациентов”, – комментирует генетик UCL Джеймс Кокс.



Заболевание Кэмерон вызвано редкой вариацией гена FAAH-OUT, который играет ключевую роль в модулировании другого гена, называемого FAAH. Этот ген иногда называют “геном счастья”, или “геном забывчивости”, поскольку он имеет тенденцию делать людей менее тревожными и рассеянными.



“Помимо молекулярной основы безболезненности, эти исследования выявили молекулярные пути, влияющие на заживление ран и настроение, и все это зависит от мутации FAAH-OUT. Наш долг как ученых – исследовать его. Эти выводы будут иметь важное значение для таких отраслей исследований, как заживление ран, депрессия и т.д.”, – отмечают ученые.