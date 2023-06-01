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На основе генов женщины, не чувствующей боли, создадут обезболивающее
01.06.2023 13:31 Наталья Богинская

На основе генов женщины, не чувствующей боли, создадут обезболивающее

Ученые из Университетского колледжа Лондона UCL исследуют гены женщины, не испытывающей боли. На основе этого они хотят создать обезболивающее для людей с хроническими болезнями и новое лекарство против депрессии. Об этом пишет ScienceAlert.

Джо Кэмерон – 75-летняя шотландка, совершенно не чувствующая боли, даже во время серьезных операций или родов. Также она не испытывает “всплесков адреналина” в опасных ситуациях. Это редкое заболевание называют “врожденным обезболиванием”. Ученые сейчас изучают гены Кэмерон, чтобы понять, как “отключить” боль у людей с хроническими заболеваниями.

“Исследовав, что именно происходит на молекулярном уровне, мы начнем понимать особенности ее биологии, и это откроет возможности для создания лекарств, которые могут иметь положительные последствия для пациентов”, – комментирует генетик UCL Джеймс Кокс.

Заболевание Кэмерон вызвано редкой вариацией гена FAAH-OUT, который играет ключевую роль в модулировании другого гена, называемого FAAH. Этот ген иногда называют “геном счастья”, или “геном забывчивости”, поскольку он имеет тенденцию делать людей менее тревожными и рассеянными.

“Помимо молекулярной основы безболезненности, эти исследования выявили молекулярные пути, влияющие на заживление ран и настроение, и все это зависит от мутации FAAH-OUT. Наш долг как ученых – исследовать его. Эти выводы будут иметь важное значение для таких отраслей исследований, как заживление ран, депрессия и т.д.”, – отмечают ученые.

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