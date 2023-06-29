На мероприятии ассоциации "Друзья Сороки" пожертвовано около 5 млн шекелей
В этом году мероприятие было посвящено сбору средств для создания нового реанимационного отделения в больнице "Сорока".
Основные доноры: Фонд Дружбы, ICL Group
Среди спонсоров также: рабочий комитет фабрик Мертвого моря, рабочий комитет Ротеа Амперт, Комитет шахт Адама, Фонд Аарона Гутервирта и другие.
Генерал-майор запаса Йоханан Лукер, председатель совета директоров «Клалит», и Эли Коэн, генеральный директор «Клалит», объявили о встречное финансирование в размере сумм, соответствующих пожертвованиям.
Ежегодное мероприятие Ассоциации "Друзья Сороки" под управлением Ашера Гринбаума, председателя Ассоциации, и Орны Миара, директора ассоциации, было посвящено в этом году сбору средств для создания нового реанимационного отделения в больнице "Сорока".
В мероприятии, которое состоялось в Амфитеатре Ба-Омер, приняли участие около тысячи человек - бизнесмены, мэры городов и поселений на юге, члены руководства «Клалит» и «Сорока», сотрудники наркологического и реанимационного отделения в больнице «Сорока», жители округа и многие высокопоставленные лица, среди которых: генерал-майор запаса Йоханан Локер, председатель Генерального совета директоров, Рубик Данилович, мэр Беэр-Шевы, Ашер Гринбаум, председатель Ассоциации "Друзья Сороки", д-р Шломи Кодеш, директор медцентра «Сорока», проф. Моти Кляйн, председатель департамента анестезиологии и интенсивной терапии в «Сороке», Финней Бадаш, глава Совета Омера, профессор Даниэль Хаймович, президент Университета Бен-Гурион и другие почетные гости.
Отделения интенсивной терапии в больнице «Сорока» являются одними из ведущих в Израиле и мире. Персонал в этих отделениях оказывает профессиональную медицинскую помощь пациентам в экстремальных и угрожающих жизни состояниях, жертвам сложных травм, пациентам после серьезных процедур и операций, а также сложным пациентам, которым требуется дополнительное современное оборудование и методы лечения, такие как ЭКМО (прикроватный аппарат искусственного кровообращения) и многое другое.
Система интенсивной терапии больницы является также лидером в области инновационных и передовых технологий, медицинских инструментов и оборудования, а также навыков персонала, необходимых для сложных пациентов и спасения жизней, на самом высоком уровне в мире.
Количество коек интенсивной терапии в Израиле низкое по сравнению со странами OECD, а в южном округе оно является одним из самых низких в Израиле по отношению к численности растущего населения. В настоящее время в больнице «Сорока» есть 24 койки, предназначенные для интенсивной терапии взрослых, и существует потребность в значительном увеличении количества коек и, конечно, профессионального персонала.
Новым отделением будет управлять доктор Лиор Фукс, специалист по внутренним болезням и интенсивной терапии, старший врач отделения внутренней интенсивной терапии. Отделение будет включать в себя 12 просторных стационарных палат с современным оборудованием, которые позволят регулярное присутствие членов семьи рядом с пациентом уже на ранних этапах лечения. Проект включает в себя строительство здания площадью 1200 квадратных метров и оснащение его жизненно необходимыми технологиями.
Министерство здравоохранения, администрация «Клалит» и другие спонсоры, в том числе многие жители Негева, которые присоединились к миссии по спасению жизней и приняли участие в вечере сбора средств, являются партнерами в финансировании проекта.
В общей сложности было пожертвовано около 5 миллионов шекелей. «Клалит» объявила о встречном финансировании. Таким образом на каждый пожертвованный шекель «Клалит» добавлял такую же сумму. Пожертвования от мероприятия с учетом «Клалит» составят около 10 миллионов шекелей, собранных на создание нового отделения интенсивной терапии в больнице «Сорока».
Доктор Шломи Кодеш, директор университетского медицинского центра Сорока: «Медцентр Сорока выполняет уникальную государственную и социальную миссию. Больница переживает беспрецедентный бум развития - новые здания, технологий и ведущие кадры. Все это является результатом огромных инвестиций «Клалит», а также усилиям наших прекрасных друзей в Израиле и во всем мире. «Сорока», как медицинский центр Негева, является неотъемлемой частью теплого и поддерживающего сообщества в Негеве, и мобилизация сообщества ради медицинского центра является неотъемлемой частью нашего успеха.
Система спасения жизней в «Сороке» — это уникальная ведущая система на национальном и международном уровне. Она находится на переднем крае технологий, науки и человеческих возможностей и буквально каждый день спасает жизни. Вечер был посвящен строительству нового реанимационного отделения, которое значительно расширит возможности больницы и предотвратит ситуации, когда нет реанимационной койки для тех, кто в ней нуждается. Я благодарю всех друзей Сороки за их щедрый вклад в достижение этой важной цели».
В день сбора средств на Радио Даром был проведен специальный дневной эфир, во время которого общественные деятели, спонсоры, сотрудники отделения и пациенты рассказывали свои личные и трогательные истории.