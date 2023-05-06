



На фоне окончания пандемии COVID в Израиле умирает 12 500-я жертва коронавируса

Израиль подтвердил смерть своей 12 500-й жертвы коронавируса на этой неделе. А Всемирная организация здравоохранения объявила конец глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной смертельным, изменяющим мир патогеном.



Через 10 дней Израиль снимет одно из последних из немногих оставшихся медицинских ограничений: отменит обязательную домашнюю изоляцию для носителей COVID-19.



Как и в большей части остального мира, пандемия в значительной степени исчезла из общественной жизни, а маски и ограничения на массовые скопления людей уступили место докоронавирусным нормам. Но он продолжает нести угрозу, даже несмотря на то, что эксперты в области здравоохранения говорят, что высокий уровень иммунизации, как от вакцинации, так и от предыдущей инфекции, помог значительно снизить распространение и тяжесть заболевания.



Согласно информационной панели Министерства здравоохранения по коронавирусу, опубликованной в пятницу, в четверг в Израиле было зарегистрировано 225 случаев заболевания коронавирусом, в результате чего число активных случаев заболевания в настоящее время по стране достигло 3083 человек.

По состоянию на пятницу более 200 человек госпитализированы с этим заболеванием, в том числе почти два десятка человек, подключенных к респираторам.



С начала пандемии в Израиле зарегистрировано более 4,8 миллиона случаев.



В понедельник министерство здравоохранения сообщило о 12 499-й и 12 500-й смерти в Израиле с 21 марта 2020 года, когда COVID-19 унес свою первую жертву , 88-летнего пережившего Холокост Арье Эвена.



В пятницу ВОЗ объявила, что COVID-19 больше не квалифицируется как глобальная чрезвычайная ситуация, ознаменовав символический конец пандемии, которая привела к немыслимым когда-то блокировкам, перевернула экономику и унесла жизни миллионов людей во всем мире.



Этот шаг был предпринят после того, как независимый чрезвычайный комитет ВОЗ по кризису COVID-19 согласился, что он больше не заслуживает наивысшего уровня готовности организации, и “порекомендовал, что пришло время перейти к долгосрочному управлению пандемией COVID-19”.



Представители агентства здравоохранения ООН заявили, что, хотя фаза чрезвычайной ситуации закончилась, пандемия еще не закончилась, отметив недавние всплески случаев заболевания в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.



ВОЗ сообщает, что тысячи людей по-прежнему умирают от вируса каждую неделю, а миллионы других страдают от изнурительных долгосрочных последствий.



Доктор Майкл Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, сказал, что главы государств и другие лидеры должны провести переговоры по широкомасштабному соглашению о пандемии, чтобы решить, как следует противостоять будущим угрозам для здоровья.



Несмотря на то, что с января смертность от COVID во всем мире упала на 95 процентов, эта болезнь остается главной причиной смерти.

