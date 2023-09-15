



Мужчину после продолжительного запора "прорвало" и он умер

В Колумбии 65-летний пациент, страдавший от 10-дневного запора, после клизмы умер в больнице.



По данным британского таблоида The Sun, мужчина поступил в отделение неотложной помощи с болями в груди и тошнотой, поскольку больше недели не мог испражниться.



Медики зафиксировали, что у него было сильно учащено сердцебиение. Чтобы облегчить состояние пациента, было решено поставить ему ректальную клизму. Спустя час у мужчины случился сердечный приступ.



Его безуспешно пытались реанимировать в течение 30 минут. По словам медиков, у него остановилось сердце из-за чрезмерно быстрого выделения фекалий, которое привело к резкому падению кровяного давления.