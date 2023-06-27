



Мужчина поразил врача, получив положительный результат теста на беременность

42-летний мужчина из Иордании обратился за медицинской помощью, страдая от мучительной боли в животе. После сдачи анализов выяснилось, что у него положительный результат на беременность, что повергло доктора в изумление и недоумение, пишет jpost.



Ранее на этой неделе пациент посетил своего семейного врача с жалобами на сильную боль в левой части живота. Сначала медицинская бригада была озадачена результатами теста, но последующие выводы вызвали гораздо большее беспокойство.



Доктор Хусам Абу Фарсах, эксперт по гистопатологии из Иордании, поделился этим случаем с “Аль-Арабия”, заявив: “42-летний мужчина, испытывающий боль в животе, дал положительный результат на тесте на беременность, что стало полной неожиданностью для всей клиники".



Неудовлетворенный необъяснимым результатом, Фарсах направил пациента на дополнительные анализы, которые в конечном итоге показали, что мужчина выделял гормоны беременности из-за опухоли, которая метастазировала в печень.



Далее Фарсах объяснил: “После компьютерной томографии брюшной полости мы получили несколько образцов опухоли. Микроскопическое исследование показало, что опухоль выделяла гормоны беременности, что привело к положительному результату теста на беременность”.



Состояние пациента считается редкой медицинской аномалией, требующей специализированного лечения.



