



Могут ли роботы решить проблему дефицита медсестер в Израиле

Роботы в ближайшее время не смогут полноценно заменить медсестер в Израиле, где наблюдается дефицит медперсонала, поскольку в сестринском деле есть определенные этические задачи, которые не подвластны ИИ, хотя такое развитие событий не исключено в будущем.



К такому выводу в своем исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nursing Ethics, пришли специалист по биоэтике и медицинской этике профессор Томохидэ Ибуки, исследователь медицинской этики доктор Эйсуке Наказава из Токийского университета и исследователь в области сестринского дела доктор Ай Ибуки из Женского университета.



Они объяснили, что медсестры устанавливают особый контакт с пациентами и проявляют сочувствие. Проходящим лечение в больнице важно человеческое прикосновение для чувства понимания, доверия и получения эмоциональной поддержки.



По словам исследователей, ИИ может проинформировать пациентов о врачебных ошибках и предлагать варианты лечения. Тем не менее, вызывает сомнение способность роботов по-настоящему сопереживать тем, кто проходит лечение, а также эффективно управлять отношениями в качестве посредников.



"Поскольку люди полагаются на визуальные подсказки, чтобы построить доверие и установить отношения, незнание роботов может привести к неоптимальному взаимодействию. Есть сферы, которые нельзя или не следует доверять роботам и ИИ, потому что сестринское дело — это очень гуманная практика, и поэтому, возможно, будут некоторые практики, которые не следует воспроизводить роботам или ИИ", - считают исследователи.



Они, тем не менее, признали, что, хотя роботы не могут полностью заменить людей-медсестер в ближайшее время, такая возможность все же не исключена в будущем. Потенциально роботы и ИИ могут сократить дефицит медработников и улучшить качество лечения пациентов, однако этот вопрос требует дальнейших исследований.

