



Модель лишилась ног из-за обычного предмета женской гигиены

Калифорнийская модель Лорен Вассер лишилась ног из-за использования тампона при менструации.



Своей трагической историей она поделилась в подкасте со Стивеном Бартлеттом.



По словам модели, в 2012 году она почувствовала недомогание, когда находилась у подруги на вечеринке. Подумав, что это простой грипп, девушка отправилась домой, где потеряла сознание и очень долго не выходила на связь. Тревогу забила ее мать. В итоге, женщину нашли на полу у нее дома в рвоте и кале, а температура ее тела достигла 41,6 C°.



Медики выяснили, что Вассер пережила сердечный приступ. Пока ее пытались реанимировать, ее органы начали отказывать. Как выяснили врачи, причиной такого состояния послужил предмет женской гигиены. Лорен получила синдром токсического шока – интоксикация организма вследствие острой бактериальной инфекции. Как выяснилось, один из используемых ею тампонов был заражен стафилококком, из-за чего у девушки развилась гангрена.В конечном итоге, Вассер ампутировали ноги. После этого случая девушка посвятила свою жизнь тому, чтобы информировать людей о синдроме токсического шока."Тампоны производятся с помощью отбеливателя хлора, диоксина и синтетических волокон. Я работаю с женщиной, потерявшей 18-летнюю дочь. Мы объединили свои усилия в желании изменить мир и продвигать соответствующие законопроекты, которые обяжут производителей женских гигиенических продуктов раскрывать их состав и возможный вред для здоровья", - рассказала модель.