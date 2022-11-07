



Почему перед сном возникает чувство свободного падения

Если вам знакомо ощущение, когда перед тем как заснуть, вы будто находитесь в состоянии свободного падения, после чего ваше тело подпрыгивает, не переживайте. Это происходит с 70% людей вне зависимости от их состояния здоровья.



Это явление называется миоклонус (myo – мышца, clonus – сокращение) и представляет собой внезапное непроизвольное сокращение мышц. Например, икота является распространенной формой миоклонуса. Сокращение мышц считается положительным миоклонусом, а их расслабление релаксация – негативным.



Дело в том, что сон на этой стадии настолько легок, что мозг ошибочно интерпретирует его как состояние бодрствования, но при этом определяет, что мышцы не работают. Мозг посылает сигнал мышцам, который вызывает их сокращение, чтобы проконтролировать управление ими.

Это движение и ощущается как падение.



Факторы, влияющие на этот момент – стресс, употребление наркотиков, алкоголя и кофеина, недостаток сна.

Если ограничить эти факторы, качество сна заметно улучшится.



Миоклонус не указывает на серьезные проблемы со здоровьем за исключением редких случаев.