



Минздрав: заявление о пожертвовании органов для трансплантации

Министерство здравоохранения заявило:



Высшей ценностью системы здравоохранения является ценность жизни. Мы видим важность спасения жизней независимо от религии, расы, пола, гендера или любых других различий. В Израиле евреи жертвуют органы арабам, а арабы евреям, вне зависимости от вероисповедания, а лишь исходя из необходимости спасения человеческих жизней. Каждый человек, попадающий в систему здравоохранения, теряет свою социальную, религиозную или расовую идентичность и становится просто человеком — пациентом или медиком.



Все части израильского общества оказываются вместе в моменты истины в жизни каждого из нас, в моменты, когда самое дорогое для нас - наше здоровье и здоровье наших близких, в опасности. Пожертвования органов через Национальный центр трансплантологии осуществляются через государственный механизм распределения в соответствии с листом ожидания. Этот механизм основан на профессиональных медицинских параметрах, и все работает на равных условиях, без какой-либо дискриминации по признаку религии, расы или пола, и это невозможно обусловить или запросить личность донора.



При донорстве от живого реципиента, когда связь и распределение между донором и реципиентом не проходит через центр трансплантации, донор имеет право решать, кому он желает быть донором (член его семьи, знакомый, сосед и др.).



Донор и реципиент проходят через оценочную комиссию Национального центра трансплантологии, целью которой является проверка здоровья и психической пригодности донора и реципиента, а также проверка того, что донорство является полностью альтруистическим, но донор приходит на комиссию после того, как он выбрал реципиента, которому он хочет сделать пожертвование, и центр не может вмешиваться в усмотрение и пожелания донора.

