



Минздрав взвешивает закрытие отделения ЭКО в Ассуте

Министерство здравоохранения вызывает высокопоставленных должностных лиц медицинского центра "Ассута" на слушание. В заявлении Министерства сказано, что рассматривается возможность закрытия отделения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в филиале в Тель-Авиве.



Эта новость появилась после опубликованной в последние дни информации о случае, когда ребенок, рожденный в результате лечения бесплодия in vitro в 2018 году, предположительно не был генетически связан со своим отцом.



Министерство здравоохранения сообщает, что вызов на слушание также был связан с инцидентом, в ходе которого высохли 13 оплодотворенных яйцеклеток. В министерстве говорят, что ни об одном инциденте властям своевременно не сообщалось.



"Эти события и их непосредственная близость, а также тот факт, что о них не было сообщено Минздраву, вызывают обеспокоенность по поводу причинения вреда здоровью населения, — говорится в сообщении министерства. - Поэтому рассматривается вариант распоряжения о полном или частичном закрытии отделения".



Министерство также назначило комитет, который рассмотрит серию инцидентов и обстоятельства, приведшие к ошибкам, а также общие правила и практику больничного отделения.



