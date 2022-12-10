



Минздрав: вспышка пищевого отравления в учреждении Дрор

В предварительном отчете, полученном вчера Министерством здравоохранения, указывается, что 36 из 100 проживающих в учреждении Дрор в Кфар Сабе страдают от диареи, у троих из них температура.



При проверке региональным отделом здравоохранения при Минздраве были обнаружены санитарные нарушения, в связи с чем было принято решение о закрытии кухни для приготовления пищи. Учреждению была предоставлена ​​возможность подачи обеда и завтрака из молочных продуктов и консервированного тунца, однако было решено, что обед будет предоставлен третьей стороной.



Сотрудники Министерства здравоохранения проводят эпидемиологические расследования для выявления источника вспышки.

