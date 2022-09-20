



Минздрав: в замороженном кебабе нашли сальмонеллу

В ходе проверки службы контроля качества продуктов питания Тель-Авивского округа при минздраве были обнаружены бактерии сальмонеллы в замороженном кебабе.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Уточняется, что бактерия найдена в кебабе, упаковка 1 кг, от фирмы "Йосси Коэн кацавим".

Даты выпуска: между 7.9.22 и 15.9.22 с последними датами продажи 6.11.22-14.11.22.

"Потребителей, у которых есть продукт с вышеуказанными датами, просят не употреблять его."Йосси Коэн кацавим" изымает продукт из продажи.

Вернуть товар и получить возмещение можно по согласованию с представителем компании по телефону 050-2956660", - сказано в сообщении.

Минздрав предупреждает, что у здоровых людей бактерия сальмонелла может вызывать заболевание, проявляющееся лихорадкой, диареей (иногда с кровью), тошнотой, рвотой и болями в животе. В редких случаях могут возникнуть осложнения.

У чувствительных групп населения, таких как маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой и пожилые люди, бактерия может вызвать серьезное заболевание, а иногда даже смерть.