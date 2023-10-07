



Минздрав: в воскресенье на юге и в центре отменены все плановые медуслуги

Ввиду большого количества травм, полученных в результате войны, Министерство здравоохранения объявило, что все амбулаторные и плановые медицинские услуги будут отменены в воскресенье в больницах в пределах 80 км от границы с Газой. В этом районе также будут закрыты детские поликлиники.



Некоторые больницы в центре страны, в том числе “Хадасса” в Иерусалиме и “Меир” в Кфар-Сабе, также объявили, что будут принимать только пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.



Больницы по всей стране продолжат оказывать критическую и своевременную помощь, такую ​​как онкологическое и гематологическое лечение, диализ, экстракорпоральное оплодотворение и неотложные кардиологические процедуры.



Если пациентам назначена процедура в больнице или посещение клиники в понедельник, им следует дважды уточнить в больнице, следует ли им приходить или нет.



Организация по поддержанию здоровья “Меухедет” попросила своих членов как можно чаще обращаться за помощью к своим лечащим врачам посредством онлайн.



Всем сотрудникам медицинской системы было приказано отменить планы выезда за пределы страны, а всему медицинскому персоналу, который в настоящее время находится за пределами Израиля, надлежит вернуться.