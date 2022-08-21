



Минздрав: в упаковке замороженной зеленой фасоли найден посторонний предмет

Фирма "Санфрост" будет проводить добровольный сбор продуктов.

Об этом сообщает минздрав.

Соответствующее сообщение было сделано потребителям в связи с наличием постороннего инородного тела, которое было обнаружено в одном пакете нарезанной зеленой фасоли, замороженной в соответствии с обычным кашрутом.

Будет проводиться сбор продуктов, перечисленных ниже, в соответствии со сроком годности и штрих-кодом, напечатанным на упаковке: Фасоль стручковая, нарезанная 800 г, обычный кашрут,

штрих-код 729000012104720 с маркировкой:

1. Лучше использовать до 2.01.2025 г.

2. Лучше использовать до 11.01.2025 г.

"Санфрост" действует в соответствии с указаниями министерства здравоохранения и изымает продукты из продажи в торговых точках. Мы просим всех, у кого есть пакеты с продуктом с указанной выше датой и штрих-кодом, воздержаться от их употребления и связаться со службой поддержки потребителей "Санфрост" по телефону 1800282844, чтобы получить кредитные ваучеры (шовар зикуй)", - сказано в сообщении.